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Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно

Приезжие устроили русскому камеру пыток — "подавляли волю". То, что увидели правоохранители, было страшно

В Санкт-Петербурге двое приезжих устроили пыточную для своего знакомого из-за долга в 30 тысяч рублей.

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