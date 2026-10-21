Бывший заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка покинул СИЗО. Краснодарский краевой суд, рассматривая жалобу на продление ареста, изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении — об этом сообщила объединённая пресс-служба судов региона.