В Еврейской автономной области задержан курьер мошенников, обманувший пять пенсионерок почти на 1 млн рулей

Сотрудники полиции УМВД России по Еврейской автономной области в результате проведённых оперативных мероприятий задержали в Биробиджане 18-летнего молодого человека по подозрению в участии в нескольких мошенничествах.
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