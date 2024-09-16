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Куда вложить деньги, чтобы увеличить пассивный доход

Куда вложить деньги, чтобы увеличить пассивный доход

Финансовое мышление россиян за последние несколько лет заметно изменилось. Они все чаще демонстрируют осознанность в планировании своего бюджета, откладывая определенный процент от зарплаты на непредвиденные расходы, а также инвестируя уже имеющиеся накопления в доступные финансовые инструменты.

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