Иран нанёс удар рядом с посольством США в Ираке

США назвал эти удары Ирана «безрассудными».фото: pixabay.com/akbarnemati--> Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана в ночь на вторник выпустил баллистические ракеты по городу Эрбиль на севере Ирака, столице Иракского Курдистана.
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