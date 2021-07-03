Закон и Порядок

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США обвинили Россию в атаке на американские и украинские боевые корабли в Черном море

США обвинили Россию в атаке на американские и украинские боевые корабли в Черном море

В ходе проведения военных учений НАТО в Черном море боевые корабли Альянса столкнулись с отказом систем радионавигации.

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Игорь Лопандин
А как же они воевать собираются, если только вышла из строя GPS то всё ,как слепые котята?)))))
Vladimir Lioubimcev
Да и черт с ними... Это их проблемы.
Vladimir Lioubimcev
Не хрен проводить "учения" в непосредственной близость к российским границам!! Россия всего лишь защищает свои рубежи!! ИМЕЕТ ПРАВО и даже обязана это делать!
Василий Целовальников
Нечего шастать по чужим морям! В гости-приходите, встретим хлебом и солью! И обид не будет!!!
Александр Рожков
На хер нам такие гости. Нагостились они в 90 - е.
Василий Целовальников
В принципе, я согласен! Но даже с плохими соседями, надо разговаривать, дабы не произошло худшего!
Lora Некрасова
Какие же натовцы обидчивые, сразу губу надули. А это всего лишь ласковый намёк от Шойгу, чтобы не шастали у нас под забором. Шойгу всего лишь моргнул, а у НАТО сразу случилось расстройство нервных связей. Правильно сказал Макрон, что у НАТО умер мозг.
Александр Рожков
Наша армия - это не Шойгу.
карюкалов вячеслав
Это точно.
Tarantino_tarantino Тарантино
НехеР шляться где ни попадя
Strannik Weid
Пока никто не нападал, так немного потроллили. Вот когда их лоханки начнут взрываться на немецких, времен войны минах, тогда и будет начало веселухи
Федор Вострецов
Надо сделать так, чтобы ни один чужой корабль не смог плавать в Черном море! И все! Нехер здесь НАТО делать! Тренируйтесь возле берегов США!
владимир шеин
Бродят тут всякие а потом вещички пропадают !!!!

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