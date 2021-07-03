США обвинили Россию в атаке на американские и украинские боевые корабли в Черном море

Закон и ПорядокПолитикаСША обвинили Россию в атаке на американские и украинские боевые корабли в Черном море В ходе проведения военных учений НАТО в Черном море боевые корабли Альянса столкнулись с отказом систем радионавигации.Вернуться к статье136НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь ЛопандинА как же они воевать собираются, если только вышла из строя GPS то всё ,как слепые котята?)))))Vladimir LioubimcevДа и черт с ними... Это их проблемы.Vladimir LioubimcevНе хрен проводить "учения" в непосредственной близость к российским границам!! Россия всего лишь защищает свои рубежи!! ИМЕЕТ ПРАВО и даже обязана это делать!Василий ЦеловальниковНечего шастать по чужим морям! В гости-приходите, встретим хлебом и солью! И обид не будет!!!Александр РожковНа хер нам такие гости. Нагостились они в 90 - е.Василий ЦеловальниковВ принципе, я согласен! Но даже с плохими соседями, надо разговаривать, дабы не произошло худшего!Lora НекрасоваКакие же натовцы обидчивые, сразу губу надули. А это всего лишь ласковый намёк от Шойгу, чтобы не шастали у нас под забором. Шойгу всего лишь моргнул, а у НАТО сразу случилось расстройство нервных связей. Правильно сказал Макрон, что у НАТО умер мозг.Александр РожковНаша армия - это не Шойгу.карюкалов вячеславЭто точно.Tarantino_tarantino ТарантиноНехеР шляться где ни попадяStrannik WeidПока никто не нападал, так немного потроллили. Вот когда их лоханки начнут взрываться на немецких, времен войны минах, тогда и будет начало веселухиФВФедор ВострецовНадо сделать так, чтобы ни один чужой корабль не смог плавать в Черном море! И все! Нехер здесь НАТО делать! Тренируйтесь возле берегов США!владимир шеинБродят тут всякие а потом вещички пропадают !!!!Комментировать
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