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Иваново

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Ивановская семья Волковых в этом году стала победителем областного конкурса «Семья года» в номинации «Семейное творчество»

Ивановская семья Волковых в этом году стала победителем областного конкурса «Семья года» в номинации «Семейное творчество»

Ивановская семья Волковых в этом году стала победителем областного конкурса «Семья года» в номинации «Семейное творчество» Супруги Дмитрий Константинович и Анна Александровна воспитывают троих детей: 17-летнего Егора, 13-летнего Артема и годовалую Ульяну.

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