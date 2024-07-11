Ивановская семья Волковых в этом году стала победителем областного конкурса «Семья года» в номинации «Семейное творчество» Супруги Дмитрий Константинович и Анна Александровна воспитывают троих детей: 17-летнего Егора, 13-летнего Артема и годовалую Ульяну.