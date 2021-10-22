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Киевский суд признал Украину американской колонией

Киевский суд признал Украину американской колонией

Согласно сенсационному судебному решению, состав сотрудников прокуратуры определило посольство США На Украине суд официально признал фактом грубое вмешательство иностранных держав, в частности США, во внутренние дела государства и осудил его.

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