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Почему иностранные наемники не доживают до плена

Почему иностранные наемники не доживают до плена

Офицер воюющей в Курской области 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман" рассказал, что большинство иностранных наемников, выступивших на стороне ВСУ, гибнут - а не попадают в плен, как их украинские коллеги.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Их просто убивают и в плен не берут.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Папа - Участник Великой Отечественной - рассказывал, что &quot;власовцев, даже если брали в плен,  уничтожили по дороге к местам доставки.  Наёмников, похоже, тоже.
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7 час.

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