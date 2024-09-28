Офицер воюющей в Курской области 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным "Боцман" рассказал, что большинство иностранных наемников, выступивших на стороне ВСУ, гибнут - а не попадают в плен, как их украинские коллеги.
Почему иностранные наемники не доживают до плена
Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Их просто убивают и в плен не берут.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Папа - Участник Великой Отечественной - рассказывал, что "власовцев, даже если брали в плен, уничтожили по дороге к местам доставки. Наёмников, похоже, тоже.
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7 час.
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