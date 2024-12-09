Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Расчеты гаубиц Д-30 артподразделения морпехов Каспийской флотилии группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии