INRAP: в центре Франции выкопали меч железного века со свастичным узором

Археологи из Французского национального института превентивных археологических исследований (INRAP) сделали сенсационную находку — два прекрасно сохранившихся кельтских меча железного века, один из которых оказался украшен свастиками.
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