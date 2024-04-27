"Хватит ныть, денег хватает всем": Котяков, Голикова и Силуанов уверены, что жалобы россиян на низкие зарплаты и пенсии необоснованы

Не пойму кто из нас живёт на Луне, толи мы, толи они. В любом случае на разных планетах.

Лариса Шемисова

У нас в Омске средняя зарплата упала на 20%, за ЖКХ тарифы увеличиваются (рядом в Новосибирске тарифы на электроэнергию в 1.5 раза ниже, а пенсионеры имеют бесплатный проезд). У нас же недавно плата за проезд опять увеличилась на 16 %. Спрашивается почему люди уезжают из города.