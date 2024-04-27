Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Хватит ныть, денег хватает всем": Котяков, Голикова и Силуанов уверены, что жалобы россиян на низкие зарплаты и пенсии необоснованы

"Хватит ныть, денег хватает всем": Котяков, Голикова и Силуанов уверены, что жалобы россиян на низкие зарплаты и пенсии необоснованы

Интересная жизнь с Vera Star То, что пенсионеры в России получают смехотворные пенсии, на которые даже при самом экономном подходе прожить просто физически невозможно, знают все.

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Комментарии
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Наталья Сергеева
У них конфисковать все,отправить в отставку и посадить на минималку.А за развал медицины уголовно наказать.
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47 мин.
Ринат Ахметуллин
Не пойму кто из нас живёт на Луне, толи мы, толи они. В любом случае на разных планетах.
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29 мин.
Лариса Шемисова
У нас в Омске средняя зарплата упала на 20%, за ЖКХ тарифы увеличиваются (рядом в Новосибирске тарифы на электроэнергию в 1.5 раза ниже, а пенсионеры имеют бесплатный проезд). У нас же недавно плата за проезд опять увеличилась на 16 %. Спрашивается почему люди уезжают из города.
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16 мин.

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