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Европа переживает неонацистский каминг-аут

Европа переживает неонацистский каминг-аут

Zuma/TASS На прошедшей неделе новый министр обороны Украины Евгений Хмара посетил штаб запрещенного "Азова"* и сфотографировался на фоне весьма примечательной карты – не фронтовой, а в буквальном смысле политической.

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