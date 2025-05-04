«Я очень болезненно это перенесла»: Сати Казанова рассказала, что потеряла ребенка

Певица Сати Казанова призналась, что потеряла ребенка. В беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света» артистка рассказала о своем непростом пути к материнству и раскрыла, что пережила замершую беременность.
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