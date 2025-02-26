Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной

АндрейБорков

Было бы просто замечательно, если бы укропитеки, находящиеся на территории Курской области и правда были на грани коллапса. Однако, очень похоже, что про коллапс укропитеков пока рано говорить. Они там есть, они там воюют и они там даже контратакуют. В плен попадают единицы и то при условии, что вариантов больше нет. По этому лучше не стучать пяткой в грудь, а проанализировать почему укропитеки вообще присутствуют в Курской области, почему у них получилось за пару-тройку суток занять территории, которые мы уже не первый месяц пытаемся у них отбить. Выяснить детально и по существу КТО В ЭТОМ ВИНОВАТ. Не надо результаты этих анализов, расследований и разбирательств выкладывать в СМИ, в интернете и т.п. Но всех виновных в этом необходимо наказать, при чем по полной программе, вплоть до реальных и не малых сроках строгого режима, конфискаций и т.д. О принятых мерах довести до того, кому это необходимо знать, в том числе и не полностью, а в части касающейся. Тем же лейтенантам и капитанам не надо знать что сделали с генералом, а то что он более не генерал - это довести. Насчет СМИ то до сих пор нет нормальной цензуры, а ведь Страна воюет, как ни назови СВО, но это ВОЙНА, при чем ВОЙНА по всем направлениям.