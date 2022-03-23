Депутат Бурлаков о том, что Speedo разорвала контракт с Рыловым: «На месте российских компаний я бы обратился к Евгению с предложением стать лицом производства»

Замглавы комитета Госдумы России по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков предложил российским компаниям сотрудничать с двукратным олимпийским чемпионом по плаванию Евгением Рыловым.

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