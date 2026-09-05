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Царьград

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Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

В России назрела очередная проблема. На пятый год СВО мало кто из актёров готов сниматься в фильмах про военный конфликт с Украиной.

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