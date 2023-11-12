В Пантелеимоновском храме г. Миллерово отметили День ангела настоятеля  прихода иеромонаха Димитрия (Яроцкого)

В минувшую пятницу, 10 ноября, в день празднования Православной Церковью памяти известного духовного писателя и проповедника святителя Димитрия Ростовского, состоялось праздничное Богослужение в храме Великомученика и Целителя Пантелеимона г.
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