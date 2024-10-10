СПГ не имеет будущего: эксперты приговорили перспективное топливо

В то время как некоторые утверждают, что СПГ имеет решающее значение для энергетической безопасности при переходе на возобновляемые источники энергии, другие призывают к скорейшему отказу от сжиженного сырья как формы ухода от ископаемых источников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии