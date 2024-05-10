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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Анна Баразна: детство за ´колючкой´.

Анна Баразна: детство за ´колючкой´.

О том, насколько многим нашим землякам довелось пройти сквозь ад нацистских ´фабрик смерти´, можно судить хотя бы по такому факту: на сегодняшний день (который, напомним, от Дня Победы отделяют уже без малого 79 лет) в составе ветеранской организации ОАО ´Белшина´ числится 31 бывший узник.

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