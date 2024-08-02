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Венгрии и Словакии советуют искать альтернативу нефтепродуктам из РФ

Венгрии и Словакии советуют искать альтернативу нефтепродуктам из РФ

Соответствующее письмо цитирует пресса, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на «Коммерсант». «Венгрии и Словакии следует активно проводить диверсификацию, отказавшись от российского ископаемого топлива», - уточняется в документе.

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