В Астрахани начал работу новый сурдологический центр

Одними из первых его пациентов стали участники СВО. Открытие состоялось благодаря поддержке НМИЦ центра оториноларингологии ФМБА России и личному участию главного внештатного оториноларинголога Минздрава России, члена-корреспондента РАН, профессора Николая Дайхеса.
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