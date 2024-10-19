Пловец Кожакин: «Судьба спортсмена – в руках самого спортсмена. Если на горизонте не будет светить, что сборная России возвращается, я буду выступать в нейтральном статусе»

Кожакин – победитель финала Кубка России по плаванию. В октябре он получил возможность выступать на международных соревнованиях, куда россияне допускаются без флага, гимна и другой национальной символики.
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