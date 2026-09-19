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Татар-информ

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В Татарстане на фестивале «Время молодых» открыли площадку быстрых свиданий

В Татарстане на фестивале «Время молодых» открыли площадку быстрых свиданий

Фото предоставлено организаторами мероприятия В рамках мультиформатного республиканского фестиваля «Время молодых» в Казани открылось креативное пространство живого общения «Не стесняйся, проявляйся!», организованное молодежными журналами «Идел» и «Идель».

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