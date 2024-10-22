Моторное масло: как выбрать и почему важно выбрать качественное моторное масло

Моторное масло играет важнейшую роль в обеспечении бесперебойной работы автомобильного двигателя. Оно уменьшает трение между движущимися частями, охлаждает мотор, защищает его от коррозии и выводит загрязнения.
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