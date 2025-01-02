Канада начинает годовое председательство в G7

Канада начинает свое председательство в Группе семи, которое продлится в течение всего 2025 года. С 1 января Канада на один год становится председательствующей страной "Семерки", приняв эту роль от Италии по ротационному принципу.
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