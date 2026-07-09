Врач Полякова: курение перед сдачей анализа может повлиять на результаты

Никотин, независимо от того, поступает он в организм из обычных или электронных сигарет, начинает воздействовать практически сразу: повышается уровень гормонов стресса, изменяется тонус сосудов и обмен веществ.
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