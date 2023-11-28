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Каманцев о жестах Кордобы: «Первые 2 раза Иванов не увидел, увидел ассистент. Бригада судей сработала очень хорошо. Все было четко, честно и профессионально»

Каманцев о жестах Кордобы: «Первые 2 раза Иванов не увидел, увидел ассистент. Бригада судей сработала очень хорошо. Все было четко, честно и профессионально»

Колумбиец трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

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