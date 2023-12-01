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Bloomberg: украинцы испытывают уныние из-за провала контрнаступления ВСУ

Bloomberg: украинцы испытывают уныние из-за провала контрнаступления ВСУ

Украинцы испытывают чувство уныния из-за провала контрнаступления ВСУ, пишет агентство Bloomberg.Кок отмечается в публикации, в настоящее время Украину «охватило чувство уныния» из-за безрезультатного контрнаступления и усиливающегося ощущения, что конфликт в скором времени не закончится.

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