Bloomberg: украинцы испытывают уныние из-за провала контрнаступления ВСУ

Украинцы испытывают чувство уныния из-за провала контрнаступления ВСУ, пишет агентство Bloomberg.Кок отмечается в публикации, в настоящее время Украину «охватило чувство уныния» из-за безрезультатного контрнаступления и усиливающегося ощущения, что конфликт в скором времени не закончится.