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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тедеев о газоне в Каспийске: «Дагестан заслуживает большего. Здесь поле должно быть одним из лучших в России» 

Тренер «Акрона» высказался после гостевого матча с махачкалинским «Динамо» (1:1) в Мир РПЛ. «Это точно не ничья с привкусом победы («Акрон» сравнял счет на 93-й минуте – Спортc”).

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