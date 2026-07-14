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Nubia анонсировала ИИ-смартфон и питомца iMoochi

Nubia анонсировала ИИ-смартфон и питомца iMoochi

Их покажут на WAIC 2026Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC) 2026 года и Совещание высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом пройдут в Шанхае с 17 по 20 июля.

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