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Махачев – о следующем сопернике: «Мне нужен настоящий, а не фейковый претендент»

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев не сказал, с кем хочет провести следующий бой. Напомним, что утром 12 февраля Ислам победил Алекса Волкановски в главном событии UFC 284.

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