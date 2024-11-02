Глава Богородска Коротков рассказал о благоустройстве в городе и новых планах

Вы знаете, что в Богородске есть Красная площадь? Что в храме Успения Пресвятой Богородицы в годы советской власти работал хлебозавод? А Куркуль богородский – персонаж очень позитивный и весьма обаятельный.
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