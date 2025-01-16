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Российского военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

Российского военного осудили на 5,5 года за временное уклонение от службы

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил к 5,5 года лишения свободы военного Алексея Шункова за уклонение от службы.

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Комментарии
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ТБ
Татьяна Бутова
Рехнулись что ли суды? Такой срок за ерунду - системный блок из магазина. А своровавшие миллиарды заместители министров еще и не сидят. Так тяжело военным, отпуска положенные задерживают. а такие сроки. Пусть бы военные суды в полном составе хоть на месяц отправятся на СВО. И посмотрят какого там воевать.
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21 час.
ГН
Галина Назарова
ты сама то там была?
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21 час.

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