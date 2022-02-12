Конвертики из лаваша с творогом и сыром

Всем привет! Предлагаю приготовить вкусный, быстрый завтрак из лаваша. Лаваш с начинкой из творога и сыра- это очень простой и полезный рецепт завтрака или перекуса, которому будет рада вся семья! А его приготовление не займет у Вас много времени.