Binance Futures представляет торговлю новым хайповым мемкоином BOOK OF MEME (BOME)

Binance Futures, подразделение деривативов крупной криптовалютной биржи Binance, расширило спектр своих торговых продуктов, представив бессрочный фьючерсный контракт на мемкоин, который еще не котируется на споте, BOOK OF MEME (BOME).
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