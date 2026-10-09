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Красноярских поваров начали готовить по-новому: «Профессионалитет для всех» вышел на кухню

Красноярских поваров начали готовить по-новому: «Профессионалитет для всех» вышел на кухню

КРАСНОЯРСК, 9 октября, ФедералПресс. С сентября Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства включился в краевой проект «Профессионалитет для всех».

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