Брал взятки для борьбы с Кремлем

Помогал борьбе с Кремлем за 1 млн. долларов.WT: не взятка, а «борьба за свободу» — Хантер Байден объяснил, за что получал миллионы долларов на УкраинеНа закрытом заседании конгресса сын американского президента поведал, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы «помогать борьбе» Запада с Москвой.