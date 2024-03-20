Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Брал взятки для борьбы с Кремлем

Брал взятки для борьбы с Кремлем

Помогал борьбе с Кремлем за 1 млн. долларов.WT: не взятка, а «борьба за свободу» — Хантер Байден объяснил, за что получал миллионы долларов на УкраинеНа закрытом заседании конгресса сын американского президента поведал, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы «помогать борьбе» Запада с Москвой.

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