Поклонница упала в обморок на концерте поп-звезд в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге проходит первый для Урала фестиваль «Блогеры России». В фан-зоне парка Маяковского собрались блогеры и музыканты, среди которых одна из самых ротируемых групп по радио в РФ (по версии TopHit) Filatov & Karas.
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