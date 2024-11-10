У ВСУ обвал фронта восточнее Курахово, карта боевых действий

10.11.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 10 ноября 2024 года — в нашем материале Курское направление На Курском направлении после некоторого затишья российские войска вновь перешли в наступление в Суджанском районе, постепенно расширяя зону контроля, пытаясь «срезать выступ» у реки Малая Локня.