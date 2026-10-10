Пирс Морган: «Каррагеру не нравится, что мы с Фердинандом заступаемся за нашего друга Роналду, хотя он сам поддерживал Суареса после того, как тот оскорбил Эвра на почве расизма»

Телеведущий Пирс Морган прокомментировал слова экс-защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера , который был недоволен его высказываниями о конфликте форварда сборной Португалии Криштиану Роналду с главным тренером Жорже Жезушем .
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