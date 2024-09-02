Профессор Мария Ревнова: «Пойти в школу и не заболеть»

Все стрессовые ситуации и для взрослых, и для детей заканчиваются болезнями. Поэтому самое главное — психологический комфорт и правильное питание Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической педиатрии им.
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