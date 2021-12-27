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Гарантия смерти: врач назвал органы, которым грозит рак из-за курения

Гарантия смерти: врач назвал органы, которым грозит рак из-за курения

Химиотерапевт и онколог Максим Астраханцев рассказал о видах рака, к которым может привести курение. По словам эксперта, первоочередным недугом, который проявляется из-за употребления никтонисодержащих продуктов, является рак дыхательных органов.

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