Гарантия смерти: врач назвал органы, которым грозит рак из-за курения

Химиотерапевт и онколог Максим Астраханцев рассказал о видах рака, к которым может привести курение. По словам эксперта, первоочередным недугом, который проявляется из-за употребления никтонисодержащих продуктов, является рак дыхательных органов.
Химиотерапевт и онколог Максим Астраханцев рассказал о видах рака, к которым может привести курение. По словам эксперта, первоочередным недугом, который проявляется из-за употребления никтонисодержащих продуктов, является рак дыхательных органов.
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