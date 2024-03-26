Почему нужно уменьшить количество масла, используемого при приготовлении пищи?

Подсолнечное масло является самым популярным видом масла, используемого в нашей кулинарии. Его высокая температура кипения позволяет готовить много продуктов, придать им хрустящую и ароматическую корочку.
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