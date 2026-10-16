Plans for huge data center buildouts in India are set to hike clean energy demand in the country, and local renewable energy providers expect demand to outstrip supply.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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