Военный раскрыл место запуска дронов ВСУ по Подмосковью

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят из Сумской и Черниговской областей, проходя через Брянскую, Тульскую и Калужскую области, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии