Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Военный раскрыл место запуска дронов ВСУ по Подмосковью

Военный раскрыл место запуска дронов ВСУ по Подмосковью

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят из Сумской и Черниговской областей, проходя через Брянскую, Тульскую и Калужскую области, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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