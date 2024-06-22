Как быстро повысить давление, если оно упало от перемены погоды

В 21 веке метеозависимость стала общим местом. Если вы – не генетически предрасположенный с юности к низкому давлению человек, то внезапно упавшее давление, что часто бывает во время дождя или смены погоды, вызывает весьма неприятную слабость и тревогу.
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