«Удаленная работа» обошлась уралочке в 50 тысяч рублей

Жительницу Кыштыма обманули на сайте для поднятия рейтингов мобильных приложений. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в полицию Кыштыма обратилась 23-летняя местная жительница, которая, пытаясь заработать в сети интернет, попалась на уловки мошенников.