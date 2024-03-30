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«Международный день резервного копирования» во всём мире отмечают 31 марта по инициативе пользователя известной соцсети

«Международный день резервного копирования» во всём мире отмечают 31 марта по инициативе пользователя известной соцсети

«Международный день резервного копирования» во всём мире отмечают 31 марта по инициативе пользователя известной соцсети Денис СерёгинКаждый год 31 марта в различных странах мира отмечается праздник «Международный день резервного копирования» или «День бэкапа».

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