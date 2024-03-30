«Международный день резервного копирования» во всём мире отмечают 31 марта по инициативе пользователя известной соцсети Денис СерёгинКаждый год 31 марта в различных странах мира отмечается праздник «Международный день резервного копирования» или «День бэкапа».
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