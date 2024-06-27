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Двукратный чемпион Истбурна Фриц: «Знаю, что могу приехать сюда и показывать хороший уровень, несмотря ни на что»

Двукратный чемпион Истбурна Фриц: «Знаю, что могу приехать сюда и показывать хороший уровень, несмотря ни на что»

Двукратный чемпион поборется в четвертьфинале с Шаном Цзюньчэном. «Оба раза, когда я здесь выиграл, я приехал на турнир без побед и хорошей игры.

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